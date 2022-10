Polizia Locale, adesione allo sciopero del 60%: "Servono segnali di apertura"

E’ stata altissima l’adesione allo sciopero della Polizia Locale Pedemontana Parmense proclamato dal SULPL. Da quanto appurato circa il 60 % per cento degli operatori di polizia ha aderito. “Questo dato deve far riflettere l’amministrazione e il Comando della Polizia Locale-dichiara Falcitano- questa adesione massiccia dimostra che il SULPL non sbagliava nel voler portare avanti le istanze degli Agenti. Presidente dell’Unione e Comandante diano segnali concreti di apertura”. Nei prossimi giorni non è esclusa la convocazione di un incontro tecnico con l’amministrazione per riuscire a risolvere le problematiche ampiamente denunciate. "Se l’amministrazione non cambierà rotta il SULPL è pronto a nuove azioni sindacali - chiude la nota diffusa dal sindacato -".