Polizia locale: arriva a Parma il Bolawrap, la pistola spara lacci che immobilizza i malviventi

Gli agenti della Polizia Locale di Parma potranno usufruire del Bolawrap, uno strumento di contenimento non letale in dotazione alle squadre del Corpo di Polizia Locale nelle prossime ore. In Italia, la Polizia Locale di Genova era stato il primo comando a valutare l'utilizzo del Bolawrap.

Si tratta di un dispositivo di contenimento consistente in una corda in kevlar (una fibra sintetica molto resistente) che viene proiettata verso il soggetto con l’effetto di arrotolarvisi e, di fatto, ottenere una legatura efficace. Una sorta di "ragnatela" alla Spiderman. Il dispositivo dovrebbe superare anche le controversie legate al Taser - sollevate anche da Amnesty International - considerato pericoloso per persone con determinati problemi di salute e, in alcuni suoi modelli, considerato equiparabile a uno strumento di tortura dalle Nazioni Unite.

Il sistema è stato adottato dalle Polizie di Los Angeles. La sperimentazione inizierà a Parma e durerà tre mesi, alla fine del percorso si deciderà se prendere in dotazione il dispositivo. Ad oggi quella di Parma è la prima Polizia Locale in regione a sperimentare questo contenimento. Per gli agenti servirà un periodo di formazione obbligatoria e avranno a disposizione cinque dispositivi, per il momento.