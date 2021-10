Polizia Locale: controlli e messa in sicurezza sotto i ponti cittadini

Polizia Locale in azione con lo sgombero, avvenuto qualche giorno fa, di persone che avevano creato un bivacco nell’area golenale sotto le arcate del Ponte Nord. L’intervento è avvenuto a seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini. Gli agenti hanno ristabilito l’ordine e messo in sicurezza le persone sorprese sotto le arcate: il torrente Parma, infatti, è soggetto, in questo periodo dell’anno, a piene stagionali con potenziale pericolo per chi si trova nell’area golenale stessa.

L’attività di controllo è stata messa in atto fin dalle prime ore della mattinata: otto agenti e due ufficiali sono entrati nella golena del torrente da via Europa al fine di identificare e, se del caso, soccorrere i senzatetto. Alla vista degli agenti, alcuni degli occupanti le arcate del Ponte Nord si sono allontanati repentinamente facendo perdere le loro tracce. Altre cinque persone, quattro stranieri ed un italiano, sono stati identificati: a tutti è stato proposto l'alloggiamento presso le strutture emergenziali del Comune.

Soltanto due dei senzatetto hanno accettato la proposta. "E' apparso del tutto evidente - ha dichiarato il Comandante la Polizia Locale, Michele Cassano, che la situazione igienico sanitaria dei luoghi si presentava precaria e insostenibile: oltre a innumerevoli materassi, accumulati nella parte più riparata del ponte, la zona dei bivacchi era immersa e circondata da ogni genere di rifiuto con la presenza di numerosi ratti e nutrie". La situazione è stata segnalata ad Iren Ambiente che, dopo un primo sopralluogo, ha iniziato i lavori di bonifica dei luoghi; data la grande quantità di rifiuti, la bonifica sarà effettuata in più fasi.

"Nei prossimi giorni - ha dichiarato l'Assessore Casa - la Polizia Locale provvederà ad ispezionare ed, eventualmente, a far bonificare e mettere in sicurezza tutti i ponti cittadini, allo scopo di salvaguardare l'incolumità pubblica dai rischi in caso di piene del torrente; inoltre, si provvederà ad assistere i senzatetto grazie alla collaborazione dei servizi sociali del Comune di Parma, che svolgono un prezioso lavoro di ausilio per le persone in difficoltà".