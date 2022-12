Polizia Locale, favorito Usai per il ruolo di Comandante

Si conoscerà a gennaio il nome del nuovo comandante della Polizia Locale di Parma. Michele Cassano, attuale comandante sta per tornare a Bari, in seguito a degli accordi intercorsi tra Comune di Parma e Comune di Bari, e si trasferirà nella città pugliese dal primo gennaio 2023. Tra i nomi più caldi per sostituirlo quello di Enrico Usai, già dirigente della Digos di Parma. Il Comune individuerà il successore di Cassano attraverso una selezione pubblica per il conferimento di incarico mediante contratto a tempo determinato della durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogabile fino a scadenza mandato del sindaco. Quattro nomi in lista; oltre a quello del dirigente Digos, sono presenti Fabio Bergamaschi, Giulia Fava e il comandante della Polizia Provinciale di Cremona Salvatore Guzzardo. Tutti e quattro in corsa per rimpiazzare il partente Cassano.

In dieci anni, nel commissariato di via del Taglio si sono avvicendati sette comandanti della Polizia Municipale. Cassano è l'ultimo in ordine di tempo. Le voci sul suo conto e su un trasferimento a Bari si erano scatenate a giugno, nel periodo delle elezioni amministrative. Pronto il cambio di guardia.