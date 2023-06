Polizia Locale, i numeri di un anno: 224mila violazioni, 890 incidenti, quasi 8mila veicoli controllati

Si sono chiuse le celebrazioni per il 202° l’anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Parma. È stata depositata la Corona al cimitero della Villetta, in ricordo dei defunti del corpo. Una celebrazione a porte chiuse e in maniera ridotto, in segno di rispetto e vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Nei giorni scorsi è stata consegna un targa in memoria del Commissario Massimo Marchinetti, scomparso in febbraio. Le celebrazioni hanno rappresentato anche l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività.

Tra i numeri rilevanti dell’ultimo anno spicca quello relativo alle violazioni amministrative al Codice della strada. Sono state rilevate ben 224.000 inosservanze. Sono stati fermati almeno per un controllo 7.700 veicoli, 300 sottoposti a fermo o sequestro amministrativo dagli uomini di via del Taglio. Sono stati 1.700 i conducenti sottoposti ad accertamento per la verifica del taso alcolemico, 1000 quelli sottoposti ad accertamenti presso strutture sanitarie per verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti. Gli incidenti rilevati sono stati 890, più di due incidenti al giorno. Di questi, 659 hanno fatto registrare dei feriti. Sono cinque i mortali.

In materia di commercio-pubblico esercizi, si è rivelata fitta la rete dei controlli. In totale 1.400, con 350 violazioni amministrative. Molto sensibile la tematica dei controlli ambientali e di edilizia: 1.111. 260 comunicazioni di reato inoltrate all'Autorità Giudiziaria. 13.200 le pratiche di accertamento anagrafico effettuate, 16.200 le richieste di intervento inoltrate alla centrale operativa, 115 gli interventi a seguito di TSO e 124 ordinanze di TSO emesse.