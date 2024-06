Polizia Locale, il bilancio: aumentano gli incidenti del 3,5%, 143 patenti ritirate

La celebrazione del 203° anniversario della Polizia Locale ha rappresentato un'occasione per fare il punto sul lavoro svolto. Nell'anno passato il numero di richieste di intervento rivolte alla Centrale Operativa è stato di 16.838, con un numero di esposti e segnalazioni inerenti l'attività di polizia di prossimità pari a 2.165. Per quanto riguarda gli incidenti, il numero complessivo è di 859, in diminuzione del 3,5% rispetto all’anno precedente.

"È un onore celebrare il 203° anniversario della fondazione del nostro Corpo, un momento per riflettere sui risultati ottenuti e sugli sforzi compiuti dai nostri agenti – ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale Enrico Usai - Nonostante le sfide di personale ridotto, abbiamo mantenuto un alto livello di operatività grazie alla dedizione e alla professionalità dei nostri operatori. L'incremento degli agenti ci permetterà di essere ancora più efficaci nell'assolvimento dei nostri compiti istituzionali. Rinnovo i miei complimenti a tutti i premiati oggi e al corpo nel suo complesso, per la costante professionalità e serietà dimostrata nel servire i cittadini di Parma".

Alcuni dati relativi all'attività della Polizia Locale: