Polizia locale, in arrivo 19 agenti e nuove telecamere nelle aree più a rischio

Diciannove agenti assunti da qui a marzo. E una serie di progetti che mirano ad incrementare la prevenzione della criminalità sul territorio, affiancando nei fatti il sistema di videosorveglianza che oggi può contare su oltre 400 telecamere sparse nei punti nevralgici e che sarà ulteriormente potenziato. A spiegare il 2022 della polizia locale di Parma è il comandante Michele Cassano.

Come sta la polizia locale?

“Scontiamo un gap dal punto di vista dell’organico rispetto al numero ottimale. Nei prossimi giorni procederemo però ad assumere 10 agenti ed entro fine marzo dovremmo aggiungerne altri nove sempre grazie al concorso regionale”.

Quindi 19 unità in più?

“Sì, e questo ci porterà a toccare quota 170”.

Quindi una città più coperta, presidi maggiori. Tradotto: più sicurezza?

“La città sarà sicuramente più coperta, stiamo pensando di aumentare e potenziare i presidi sul territorio, ma grazie al sistema di videosorveglianza presente in città, con oltre 400 telecamere che dipendono dal comando, la città può tranquillamente sentirsi al sicuro”.

Progetti per il 2022?

“Potenzieremo ulteriormente il sistema di videosorveglianza concentrando la nostra attenzione in luoghi sensibili tra cui anche il parco ducale”.

Emergenza giovanile e baby gang: c’è preoccupazione per questi fenomeni?

“Siamo preoccupati, certo. Ma non credo siano fenomeni altamente pericolosi. Vanno gestiti, controllati e ricondotti nel giusto alveo, anche se non credo siano situazioni emergenziali di primissima intensità e, anzi, tenderei a ridimensionarle, soprattutto per quanto riguarda il fenomeno delle baby gang”.