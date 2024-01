Polizia Locale, previsto l'arrivo di 45 nuovi agenti in via del Taglio

Sono attesi dalla primavera in poi nuovi agenti di Polizia Locale a Parma. In via del Taglio è previsto l'arrivo di 45 unità, a partire dal mese di marzo, per rinforzare il nucleo operativo presente in città e affiancare, tra gli altri compiti, le pattuglie che lavorano già su strada nel presidio del territorio. C'è ancora un concorso da terminare indetto dalla Regione Emilia-Romagna: non c'è ancora una data precisa per il loro arrivo ma se verranno coperti tutti i corsi banditi, dovrebbero prendere servizio 45 nuovi agenti. Probabile che all’inizio saranno impegnati in un ulteriore training pratico di qualche settimane, gestito internamente dal Corpo della Polizia Locale. Potranno conoscere meglio il territorio e le mansioni a cui saranno destinati. Conclusa questa fase di formazione, molto probabilmente gli agenti inizieranno un breve periodo di affiancamento durante il quale usciranno in strada con i colleghi più esperti. Diversi di loro potrebbero essere dislocati nelle zone più bisognose di supervisione e controllo, battute in quest'ultimo periodo dalla figura del vigile di quartiere.