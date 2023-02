Sorpreso in stazione con alcune dosi di shaboo: 25enne arrestato

Sorpreso in stazione con diverse dosi di shaboo pronte per lo spaccio: arrestato dagli agenti della squadra Mobile un 25enne nel pomeriggio di giovedì. I fatti: intorno alle 18, un uomo con il volto parzialmente travisato da cappello e mascherina si dirigeva al piano -1 della stazione. Durante la discesa al piano inferiore, con lo scopo evidente di verificare se fosse o meno presente personale della Polizia di Stato, lo straniero si fermava e si piegava sulle ginocchia per avere una visuale del luogo verso cui si stava dirigendo e, nel caso in cui avesse scorto la presenza degli agenti, assicurarsi la possibilità di tornare indietro. Il comportamento tenuto, proprio in virtù dell’attività di osservazione svolta, suggeriva la possibilità che l’uomo potesse effettivamente rendersi responsabile di qualche condotta illecita.

Una volta raggiunto, gli operatori procedevano alla sua identificazione, momento in cui lo stesso mostrava segni di agitazione e preoccupazione. A seguito di un controllo più approfondito il giovane, un venticinquenne di origini nigeriane, veniva trovato in possesso di due involucri termosaldati in cellophane trasparente entrambi contenenti cristalli trasparenti, risultati essere metanfetamina, detta Crystal Meth, meglio nota come Shaboo, per un peso complessivo pari a 6,2 grammi. Tale sostanza stupefacente, la cui dose di assunzione media è di 0,1 grammi, può produrre sul consumatore, già dalle prime assunzioni, terribili effetti fisici e psichici. Il 25enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa della celebrazione del rito direttissimo che ha disposto la custodia cautelare in carcere.