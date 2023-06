Litiga in strada con un 32enne e gli sputa addosso, poi calci e gomitate ai poliziotti: denunciato straniero 49enne

Controlli a raffica di negozi etnici in via Trento e via San Leonardo. E ancora: denunciato uno straniero per resistenza a Pubblico ufficiale, sanzionato per ubriachezza molesta ed espulso dal territorio nazionale dopo una lite con un'altra persona. È il bilancio dell'attività di controllo della Polizia, che ha intensificato i pattugliamenti del territorio finalizzati ad incrementare l’azione preventiva e di contrasto al crimine in città.

Anche ieri pomeriggio, 13 giugno, si sono svolti i servizi straordinari di controllo del territorio. Le pattuglie delle Volanti sono state supportate da tre equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, dal personale della Divisione amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, e del Gabinetto provinciale della Polizia scientifica e da due equipaggi della Sezione Commercio della Polizia locale.

I servizi hanno riguardato principalmente il controllo degli esercizi commerciali etnici in via Trento e via San Leonardo, allo scopo di verificare la presenza delle previste autorizzazioni e più in generale il rispetto di tutta la normativa di settore. Nel dettaglio la Polizia locale ha provveduto a redigere gli appositi verbali di ispezione e la conformità degli esercizi commerciali è al vaglio degli agenti in divisa che, interfacciandosi con la locale Ausl, verificheranno anche la regolarità sotto il profilo sanitario.

Sono state controllate complessivamente 179 persone , 49 veicoli e sono stati predisposti 7 posti di controllo lungo le principali arterie di accesso alla città. Sono stati controllati 6 esercizi commerciali etnici, e gli avventori di un bar cittadino. Nel corso del controllo è stata inflitta una sanzione amministrativa ad un avventore (abbandono di animale).

Nel corso dei servizi, una volante è intervenuta in zona stazione per una lite in strada. Gli operatori hanno rintracciato sul posto, un ragazzo italiano 32enne, il quale ha indicato una persona di colore che si trovava dall’altro lato della strada intenta a camminare in mezzo alla sede stradale in evidente stato di ebbrezza. L’uomo ha riferito di aver avuto una lite con la persona appena indicata in quanto lo aveva sorpreso ad urinare davanti la porta della propria abitazione. Dopo essere stato richiamato, il cittadino extracomunitario è andato in escandescenza iniziando ad inveire contro il proprietario dell’abitazione sputandogli addosso.

Lo straniero ha cominciato ad inveire anche nei confronti dei poliziotti intervenuti urlando al loro indirizzo frasi sconnesse e denigratorie e mantenendo un costante atteggiamento di sfida. Inoltre si è più volte rifiutato di salire sull’autovettura di servizio opponendo una resistenza attiva e sferrando calci e gomitate allo scopo di eludere il controllo di Polizia.

Una volta fatto accomodare sull’autovettura di servizio l’uomo è stato portato in Questura. Qui attraverso l’attività di fotosegnalamento è stato identificato per un cittadino straniero 49enne, in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia.

Al termine degli accertamenti di rito l’uomo è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta ed è stato messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione che nello stesso pomeriggio ha provveduto a notificargli l’Ordine del Questore di abbandonare il territorio dello Stato entro 7 giorni.

Sempre ieri infine è stato effettuato un accompagnamento di un extracomunitario al CPR di Roma ai fini della sua successiva espulsione dal territorio.