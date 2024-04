Polizia Stradale, tre nuovi agenti a Parma

Assegnate a Parma tre nuove unità nel ruolo di agenti e assistenti della polizia stradale: in forza da giugno. Lo ha comunicato il sottosegretario Nicola Molteni alla luce del piano in corso di adozione da parte del Ministero dell’Interno per l’assegnazione di personale della Polizia di Stato presso gli uffici e reparti territoriali. "Si tratta di una bella notizia per Parma sotto il profilo della sicurezza - ha specificato in una nota Laura Cavandoli, deputata della Lega. che si aggiunge a quella dei 18 militari dell’operazione Strade Sicure operativi da inizio aprile, nonché alle assegnazioni di oltre trenta agenti e funzionari alla questura ad integrare le carenze e il turnover generazionale. Ringrazio il ministro dell’interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Nicola Molteni per l’attenzione ancora una volta dimostrata al nostro territorio. L’impegno della Lega è quello di garantire la sicurezza sulle strade, tutelare l’incolumità dei cittadini e assicurare loro una città vivibile dove gli spostamenti non rappresentino un rischio”.