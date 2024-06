Polizia, tre arresti nelle ultime 48 ore

Nelle ultime 48 ore, la Squadra Mobile ha assicurato alla giustizia tre soggetti raggiunti da pene definitive, due dei quali per reati consumati in questo capoluogo. Nel primo caso è stato tratto in arresto un cittadino italiano di 43 anni. L’uomo, che annovera a suo carico numerosi precedenti per truffa, ricettazione e associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, tutti commessi a Parma dall’agosto del 2020, a seguito dell’emissione della misura cautelare è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile presso la propria abitazione di Parma. Il 43enne è stato associato alla casa Circondariale di Parma, dove dovrà scontare una pena detentiva di 7 anni. Nel secondo caso è stato arrestato un cittadino albanese 32enne per la sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo.

L’uomo, riconosciuto colpevole per reati in materia di stupefacenti, è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile presso la propria abitazione e, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la locale casa Circondariale, dove dovrà scontare una pena detentiva di 6 anni e 9 mesi. Nel terzo caso, invece, è stato tratto in arresto un cittadino tunisino 38enne poiché destinatario di un provvedimento di revoca di sospensione di un ordine di esecuzione per la carcerazione e relativo ripristino emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia. L’uomo, con a suo carico precedenti per reati in materia di stupefacenti, è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile e, al termine delle attività di rito, è stato associato presso la locale casa Circondariale dove dovrà scontare una pena detentiva pari un anno e sette mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti.