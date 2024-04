Polizia, un anno di attività: 1347 denunce, 54 chili di droga sequestrati

La cerimonia per il 172° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, celebrata presso il Ridotto del Teatro Regio, ha rappresentato anche l'occasione per fare un bilancio dell'attività svolta durante l'anno da parte della Polizia di Stato. Nel 2023 sono state arrestate 154 persone, denunciate 1347. È stata sequestrata una quantità di droga pari a 54 chili. Sono stati disposti 147 avvisi orali, con 80 fogli di via. 4 le proposte si sorveglianza speciale e 34 i Daspo. Sono stati accompagnati alla Frontiera o presso i Centri di permanenza per i rimpatri 77 stranieri. Purtroppo, i 63 ammonimenti per skalking e violenza domestica, confermano che sul fronte della violenza di genere c'è ancora molto da fare.

54 kg di stupefacente sequestrato; 3 i provvedimenti ex. art. 100 TULPS.