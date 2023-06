Pontetaro, incendio vicino alla discoteca River: in fiamme materiali plastici

Un incendio di piccole dimensioni si è sviluppato nella mattinata di oggi, mercoledì 7 giugno, a Pontetaro nella zona della discoteca River, sotto al ponte del Taro. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco, partita dalla caserma di via Chiavari a Parma, con due mezzi. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite da alcuni materiali plastici presenti in un'area esterna. Nessuno è rimasto ferito: gli operatori del 115 hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dell'incendio.