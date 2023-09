Porporano, prende fuoco un macchinario: incendio nella notte alla Cartiera

L'allarme è scattato alle 3 della nottata tra martedì 12 e mercoledì 13 settembre. All'interno dell'area della cartiera di Porporano, in via Mario Pernis, nel territorio del comune di Parma, si è sviluppato un incendio di medie dimensioni. Secondo le prime informazioni il rogo sarebbe partito da un macchinario - la pala che viene utilizzata per la raccolta del materiale - che avrebbe preso fuoco, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco da Parma con l'autobotte. Gli operatori del 115 hanno lavorato due ore - dalle 3 alle 5 - per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.