Trova un portafoglio con 600 euro e lo porta in Questura: rintracciato il proprietario 89enne

La Polizia di Stato di Parma, ieri, è stata testimone di un gesto di alto senso civico e di grande onestà che ha visto protagonista una donna di 54 anni

La donna, mentre si trovava in centro, ha ritrovato, per caso, abbandonato su una pista ciclabile, un portafogli contenete la somma di circa 600 euro, la carta di identità e la patente di guida del proprietario.

La 54enne, senza indugiare, lo ha raccolto e consegnato ai poliziotti Questura. A questo punto i poliziotti, dopo le opportune verifiche, si sono attivati per rintracciare il proprietario che è risultato essere un 89enne parmigiano. Raggiunto presso la sua abitazione da una pattuglia, l’uomo, poco dopo, è stato accompagnato in Questura per la restituzione dei suoi effetti personali. Il proprietario, visibilmente commosso, ha ringraziato i poliziotti e la persona generosa che ha ritrovato il suo portafogli.