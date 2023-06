Perde il portafoglio in Piazza Ghiaia durante il mercato: 94enne lo ritrova con l’aiuto dei carabinieri

E’ di ieri mattina, 7 giugno, la storia di una signora parmigiana 94enne che, come ogni mercoledì, si era recata presso il mercato settimanale di Piazza Ghiaia. Durante la mattinata, la donna si era accorta di non avere più il portafoglio e aveva deciso di recarsi dai carabinieri della vicina Stazione di Parma Centro per poter sporgere denuncia, chiedendo aiuto ed informazioni utili per recuperare, in particolare, i documenti.

I militari, però, vedendo l’anziana signora in difficoltà per la situazione, hanno iniziato a ricercare attivamente il portafoglio tra i venditori della piazza. Dopo circa un’ora, un venditore presente nella piazza contattava il 112 informando di aver rinvenuto un portafoglio. I militari, quindi, hanno riaccompagnato l’anziana direttamente dall’uomo che aveva ritrovato il portafoglio, con tutti i documenti presenti. Tra le lacrime di gioia, la signora

ha ringraziato i Carabinieri della Stazione di Parma Centro per l’aiuto prestato.