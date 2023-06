Detiene pistole e fucili in casa ma il porto d'armi è scaduto: denunciato 63enne

In passato aveva già avuto qualche problema con l’Autorità Giudiziaria per aver gestito le armi detenute in modo “approssimativo”. L’ennesimo controllo

effettuato dai Carabinieri di Polesine Zibello ha permesso di accertare una nuova violazione: un cittadino 63enne residente nel paese rivierasco

pur avendo trasferito la propria residenza ha portato con sé le armi senza ripetere la denuncia cambiando il luogo di detenzione.

Per tale motivo, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che impone al detentore di armi e/o munizioni di comunicare entro 72 ore all’Autorità di P.S. (Questura o Carabinieri in base al luogo di residenza) ogni variazione di luogo di detenzione. L’uomo, peraltro privo di porto d’armi in quanto scaduto e mai rinnovato, non ha fornito nemmeno una giustificazione attendibile.

Per questo motivo le armi sono state sequestrate con il conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria. La delicata materia è oggetto di costanti controlli da parte delle Stazioni dei Carabinieri che effettuano le verifiche per accertare il rispetto della normativa vigente nella delicata materia.