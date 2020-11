Positivo al Covid esce in strada per spacciare droga: 29enne denunciato 

Nonostante fosse risultato positivo al Covid-19 è uscito in strada, a Fontanellato, per spacciare ed è stato fermato dai carabinieri che, oltre a denunciarlo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio lo hanno segnalato anche per inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva. Un 29enne di Fontanellato, trovato in strada in possesso di 15 grammi di marijuana, è stato denunciato per entrambi i reati: dopo essere stato portato in Caserma infatti ha dichiarato di trovarsi da diversi giorni in isolamento domiciliare poichè positivo al coronavirus. I carabinieri di Parma hanno invece fermato e multato per 400 euro tre cittadini indiani che si trovavano, nel cuore della notte, al casello autostradale di Parma: non avevano motivi validi per spostarsi e oltretutto arrivavano dalla zona rossa, in particolare da Milano.