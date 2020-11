Positivo al Covid prende un treno diretto a Parma: bloccato e denunciato

Stava per salire a bordo di un treno regionale diretto a Parma ma è stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria che lo hanno intercettato mentre si trovava all'interno di un vagone. Un cittadino senegalese, positivo al Covid-19, è stato bloccato e denunciato dai poliziotti. L'uomo, sottoposto al regime di quarantena obbligatoria all'interno di una comunità nel modenese, è uscito ed è andato in stazione a Bologna. L'uomo è stato denunciato per aver violato la normativa per contestare la diffusione del virus mentre la carrozza in cui si trovava è stata sanificata.