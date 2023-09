Parma, aumentano i poveri: quasi 8mila richieste alla Caritas a luglio, mai così tante

Sono 7.826 i pasti erogati dalla mensa della Caritas Diocesana di Parma nel mese di luglio. Circa 2.000 in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa. È questo, dal 2019, il numero più alto di servizi offerti, segno di una povertà che sta diventando sempre più galoppante nella nostra provincia. Sono dati preoccupanti, se si pensa che nell'anno del Covid, sempre prendendo a riferimento lo stesso periodo, i pasti erogati erano quasi 1.700 in meno. Nel luglio del 2020, nella prima estate vissuta in piena pandemia, i pasti erogati sono stati 6.034.

Caritas: nel mese di luglio quasi 8 mila pasti erogati dalla mensa

Alla fine dell'anno saranno 77.763, 15mila in più rispetto al 2019. Il 2023 è ancora in corso, ma secondo una proiezione di Caritas, con l'inverno che abitualmente vede aumentare le richieste, si arriverà a chiudere l'anno con 77.854 pasti erogati. Sarebbe il numero più alto in assoluto dal 2019 a oggi. "La povertà sta aumentando - ha detto Cecilia Scaffardi, direttrice di Caritas Diocesana Parma -. Lo vediamo dal nostro osservatorio, dalla mensa appunto e dai vari servizi che offriamo. C'è una correlazione, come se fosse uno scivolo, tra la povertà economica, quella alimentare e quella sanitaria. Per cui la gente, se va bene, viene a bussare alle nostre porte per chiedere un contributo e pagarsi il ticket per le visite mediche. Ma il più delle volte invece rinuncia a sostenere esami, visite di prevenzione e ancora di più ad acquistare materiale medico e dispositivi vari che servono a curarsi".