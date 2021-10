Choc a Pratospilla: trovata morta la fungaiola dispersa

Nella mattinata di oggi, mercoledì 13 ottobre, la fungaiola dispersa da ieri a Pratospilla è stata trovata senza vita. Ad effettuare il ritrovamento, intorno alle ore 9.00, una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Fungaiola dispersa a Pratospilla

E' dispersa da ieri pomeriggio, martedì 12 ottobre, la fungaiola che si trovava in zona Pratospilla insieme al marito e che non è tomata al parcheggio, come concordato con lui in precedenza. Le ricerche sono in corso da ieri sera: si sono interrotte nella notte, intorno all'una senza esito. Stamattina alle 7.30 sono riprese: già ieri gli elicotteri del 118 di Pavullo e quello dei vigili del fuoco hanno sorvolato la zona. Il CNSAS ha lavorato nell’ pomeriggio di ieri con 20 tecnici e 5 unità cinofile. Presenti anche i VVF e oggi dovrebbe aggiungersi alle ricerche il SAGF dell’Abetone. Secondo le prime informazioni la donna - di origine brasiliana come l'uomo - sarebbe andata a funghi con il marito: dopo essere arrivati nel parcheggio si sono divisi e sono rimasti in comunicazione con degli walkie talkie. La donna non è più tornata e non è raggiungibile.