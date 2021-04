Precipita con il paracadute: muore un 60enne parmigiano

È precipitato in un campo con il suo paracadute ed è morto. Il 60enne parmigiano Carlo Maestri è rimasto vittima di un grave incidente all'aeroporto di Migliaro a Cremona. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto: per lui non c'è stato nulla da fare.

Carlo Maestri era a bordo insieme all’istruttore per un allenamento. Il paracadute del 60enne non si è aperto. Sul posto la polizia sta cercando di ricostruire l'accaduto, per verificare ogni singolo passaggio della vicenda.