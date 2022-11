Premiati due Discoboli d'oro, un riconoscimento alla memoria e cinque meriti sportivi

La sala del Consiglio Comunale del Comune di Parma ha ospitato la cerimonia di premiazione dei Discoboli d’Oro 2020-21. I Discoboli d’Oro sono la più importante onorificenza del Centro Sportivo Italiano e vengono assegnati dalla presidenza nazionale su proposta del comitato di Parma.

Coloro che si sono distinti per la passione, per l’impegno e per i risultati ottenuti nella stagione sportiva ’20-‘21, sono stati premiati dal Sindaco di Parma, Michele Guerra, dall’assessore allo sport, Marco Bosi, dal delegato provinciale allo sport, Nicola Cesari, dal presidente del Csi di Parma Claudio Bassi e dal delegato provinciale del CONI Antonio Bonetti. Ha condotto la cerimonia di premiazione llaria Notari, giornalista.

I discoboli d'oro alla memoria sono stati assegnati a Mario Villani, con la seguente motivazione:" Per aver favorito, nei lunghi anni spesi come dirigente della società San Leo, alla crescita della stessa e ai bambini e ragazzi che negli anni si sono avvicendati sui campi", e a Giuseppe Santitto "per aver incentivato, come dirigente della società Fontacalcio, lo sport giovanile e la formazione dei ragazzi secondo i dettami del Centro Sportivo Italiano, educate attraverso lo sport".

Commozione e un vivo ricordo all'ex presidente a cui è stato dedicato un premio alla memoria, ritirato il nipote: "a Florio Manghi, per la dedizione dimostrata nei vent’anni di presidenza Csi, durante i quali ha favorito in maniera significativa lo sviluppo dell’Ente in ambito sportivo e sociale".

Premiati per merito sportivo: Gianluca Campanini, per la disponibilità e l’impegno profusi nella formazione e lo sviluppo dell’attività pallavolistica per giovani e adulti; Annarita Spaggiari per la preziosa collaborazione con il Csi, comitato provinciale di Parma nella crescita dell’attività corsistica a favore del benessere fisico e sociale delle persone; Angelo Tinelli, per la disponibilità e l’impegno profusi nella formazione e lo sviluppo dell’attività giovanile di calcio e la fattiva collaborazione con l’Ente.

Infine l'U.S. Astra, Campione regionale di calcio a 7 under 12 nel trofeo polisportivo regionale Sport & go 2022 e il C.U.S. PARMA, campione regionale 2021/2022 di calcio a 11 under 14.