Premio “PA a colori”: doppio premio per il Comune di Parma

Il Comune di Parma è vincitore del premio “PA a colori”,grazie ai progetti sulle tematiche della sostenibilità e del welfare. Organizzato daFORUM PA 2024, PA a Colori premia i migliori progetti realizzati per rendere la pubblica amministrazione pronta a rispondere alle sfide del futuro. A competere sono le amministrazioni di tutto il Paese, sia a livello comunale che regionale.

Il primo progetto vincitore è ilPatto Sociale per Parma, nella categoria "PA vicina" che premia le Pubbliche Amministrazioni capaci di promuovere nuovi modelli di sviluppo urbano e territoriale. Il Patto Sociale è stato premiato per la capacità di connettere l'Amministrazione Comunale, le Aziende Sanitarie e tutti gli stakeholder del territorio (cooperazione, Terzo Settore, volontariato, enti pubblici e privati, fondazioni, imprese) nelle politiche di welfare, superando le logiche prestazionali per costruire progetti di comunità attraverso la co-programmazione, la co-progettazione e la condivisione di risorse e idee. Con L’obiettivo di promuovere senso di comunità, il Patto Sociale sviluppa progetti che garantiscano personalizzazione, flessibilità, prossimità ai bisogni delle persone. Il Patto Sociale ha già attivato sperimentazioni legate alle Case della Comunità in cui operano volontari e attivatori sociali, ai luoghi della cultura (Teatro Regio, Fondazione Toscanini, Casa della Musica) e agli spazi urbani che si arricchiscono di progetti sempre più inclusivi (8 parchi cittadini riprogettati in quest’ultimo anno) ad azioni specifiche legate all’abitare sociale, comprese anche nel Programma “Fa’ la casa giusta!”, che ha restituito alla comunità, nel 2023, 300 alloggi comunali prima in disuso e ne prevede ulteriori 200 nel 2024.

Il progetto è coordinato da una Cabina di Regia composta da rappresentanti del Comune, delle Aziende Sanitarie, dell'Università, di Fondazione Munus, del Terzo Settore, del CSV, della cooperazione, dei sindacati e altri componenti a seconda delle necessità.

L’altro progetto vincitore è “Ottimizzazione dei consumi energetici”, nell’ambito “PA sostenibile”, che premia le amministrazioni in grado di contribuire in maniera concreta alla transizione ecologica, nel quadro dell’Agenda 2030 e delle Strategie europee e nazionali in tema di sviluppo sostenibile. Grazie al percorso intrapreso per Parma Climate Neutral 2030, nell’ambito della Missione UE verso la neutralità climatica, il Comune ha sviluppato progetti che hanno già avuto un impatto concreto in termini di risparmio energetico, con un -25% dei consumi nel 2023 e 1.3 milioni di euro risparmiati, e porteranno ulteriori e significativi benefici nel medio-lungo periodo. Fra questi, analisi del potenziale solare della città attraverso droni e algoritmi semiautomatici, azioni di energy management sugli edifici, implementazione di misure gestionali sulla climatizzazione, analisi per l'implementazione di contratti innovativi per l'efficientamento degli edifici anche attraverso partnership pubblico privata, creazione e sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili, analisi del potenziale geotermico della città, progetto sperimentale sulla ottimizzazione energetica predittiva presso due scuole.