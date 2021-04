Prende a pugni in faccia il vicino di casa e gli spacca il naso: denunciato 31enne

Ha pestato il vicino di casa, prima prendendolo a pugni in faccia e poi colpendolo con una testata sul naso. Dopo il primo round di botte ha cercato di fare irruzione nel suo appartamento per aggredirlo. Un 31enne brasiliano, che vive in un'abitazione di Bedonia, è stato denunciato per lesioni, minacce e danneggiamento: ha infatti picchiato il vicino, un ragazzo nordafricano di 29 anni, che vive nell'appartamento di fianco al suo insieme ai suoi due fratelli.

L'episodio si è verificato nella serata di ieri, 2 marzo: il giovane, poi aggredito, stava tornando a casa insieme ai due fratelli quando il 31enne lo ha visto e lo ha minacciato con in mano un cavatappi, poi ha iniziato a prenderlo a pugni in faccia. Subito dopo ha lo ha colpito con una testata al naso, che ha provocato al 29enne la parziale rottura degli occhiali. La vittima e i due fratelli, a quel punto, si sono rifugiati nel proprio appartamento: l'aggressore ha fatto irruzione all'interno dell'abitazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno interrotto le violenze: il 31enne è stato identificato e denunciato per lesioni, minacce e danneggiamento. La vittima è starta medicata all'ospedale di Borgotaro: la prognosi è di 30 giorni per una frattura al naso.