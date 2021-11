Prende a testate un minorenne per rubargli 150 euro: denunciato 20enne

E' entrato all'interno della stanza di un minorenne, all'interno di un centro d'accoglienza di Parma, ed ha aggredito il ragazzo con una testata per rubargli 150 euro che aveva nel portafoglio. Un 20enne residente a Parma è stato identificato dai carabinieri della stazione di Parma Centro e denunciato per rapina. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi all'interno di una struttura dedicata all'accoglienza di giovani e giovanissimi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il 20enne - che ha alcuni precedenti per rapina - è entrato all'interno del centro all'ora di pranzo e ha fatto irruzione nella camera del minorenne. Dopo avergli sferrato una testata ha rubato i 150 euro che aveva nel portafoglio. Dopo l'aggressione è scappato. Il minorenne ha chimato i carabinieri della stazione di Parma Centro: dopo la denuncia i militari hanno avviato le indagini ed hanno identificato il 20enne.