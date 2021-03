Prende un caffè in un bar di Fidenza: multato 50enne piacentino

Si trovava davanti ad un bar di Fidenza e stava consumando un caffè quando alcuni carabinieri, che stavano effettuando alcuni controlli per verificare il rispetto delle norme anticontagio, lo hanno fermato. un 50enne piacentino che si trovava nella nostra città senza alcuna giustificazione, è stato sanzionato con una multa da 400 euro, come previsto dalle normative per il contenimento della pandemia da Covid-19. Nel corso dei controlli i militari hanno anche segnalato due giovani - un 20enne e un 33enne - come consumatori di droga in Prefettura: avevano 10 grammi tra hashish e marijuana.