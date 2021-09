Prendono a bastonate e rapinano un 37enne: 30enne denunciato per rapina

Il pestaggio è avvenuto in via Mantova a Parma, in pieno giorno: i carabinieri hanno identificato uno dei tre aggressori

Hanno preso a bastonate un 37enne nigeriano senza fissa dimora per rubargli i 300 euro che aveva nella tasca dei pantaloni. Il violento pestaggio, ad opera di tre uomini, è avvenuto in pieno giorno, nel pomeriggio del 19 agosto, alla fermata dell'autobus tra via Mantova e via Parigi.

Uno dei rapinatori, un 30enne nigeriano con precedenti penali, è stato identificato dai carabinieri e denunciato per rapina. La vittima, un 37enne nigeriano senza fissa dimora, era a bordo dell'autobus. Erano le 17 del 19 agosto: una volta sceso si è trovato davanti i tre uomini che, dopo averlo bastonato lo hanno colpito anche con un'asta metallica e lo hanno rapinato. In tasca infatti aveva 300 euro: i tre aggressori di sono poi allontanati.

La vittima - che è stata trasportata in ospedale dopo l'intervento degli operatori del 118 sul posto e ha avuto 15 giorni di prognosi - ha presentato denuncia ai carabinieri, riferendo anche di aver riconosciuto uno degli aggressori, sui social con un soprannome.

I militari hanno raccolto la testimonianza del 37enne, di altri testimoni ed hanno poi identificato e denunciato il 30enne nigeriano per rapina. Sono un corso le indagini per identificare gli altri due complici.