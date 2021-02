Prenotazioni del vaccino: il primo giorno tra rallentamenti e blocchi

Nel primo giorno possibile per le prenotazioni dei vaccini per gli over 85 non è andato tutto liscio. A causa del numero elevato di cittadini che ne hanno fatto richiesta - il 15 febbraio sono state registrate oltre 4.600 prenotazioni - si sono verificati dei blocchi sia per quanto riguarda l'acceso al Fascicolo Sanitario Elettronico sia per i sistemi utilizzati dalle farmacie per la prenotazione.

Nella mattinata di ieri infatti non tutte le farmacie, abilitate per le prenotazioni del Cup, sono state da subito attive: nel corso della giornata poi il sistema ha subito vari rallentamenti. Tra gli anziani che hanno prenotato il vaccino molti hanno usato le linee telefoniche ma tanti si sono recati agli sportelli Cup, creando intasamenti già dalle prime ore della mattina.

Come prenotare le vaccinazioni

Le vaccinazioni si possono prenotare al numero verde dedicato alle vaccinazioni 800.608.062 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13, agli sportelli unici CUP dell’Azienda Usl di Parma presenti su tutto il territorio provinciale, nelle farmacie di Parma e provincia che già svolgono il servizio di prenotazione CUP, e con modalità online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’App ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it).

Le informazioni aggiornate su dove e come prenotare le vaccinazioni sono disponibili e aggiornate nella sezione “Vaccinazioni anti covid-19 tutte le informazioni utili” presente nella home page del sito www.ausl.pr.it.