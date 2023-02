Anarchici: sabato presidio sotto al carcere di Parma 'contro 41 bis per Alfredo libero'

"Contro il 41 bis", "contro ogni prigione". Dopo la "carovana" non autorizzata che ieri si è riunita in un presidio in piazzale Aldo Moro, a Roma, per poi muoversi verso il carcere di Rebibbia per un saluto ai "compagni detenuti", sabato pomeriggio gli anarchici saranno sotto al carcere di Parma, lato via Mantova, per ribadire la contrarietà al carcere duro e chiedere la liberazione di Alfredo Cospito.