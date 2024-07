Preso a pugni e rapinato da tre extracomunitari nella notte

Tre giovani di 29, 25 e 17 anni, extracomunitari sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso. Il 29enne, un tunisino gravato da un ordine di carcerazione, è finito in manette. I fatti risalgono a questa notte quando, a Borgo Retto, in pieno centro storico, un giovane diciannovenne parmigiano in compagnia di alcuni amici, è stato accerchiato da tre nordafricani. Dopo averlo avvicinato con una scusa, avevano iniziato a colpirlo con pugni, strappandogli la catenina che teneva al collo. Dopo aver guardato con attenzione il monile, ritenendo, erroneamente, che lo stesso non fosse in oro, glielo hanno restituito, allontanandosi. Dalle descrizioni fornite dalla vittima, molto dettagliate sia in merito all’abbigliamento, sia alle fattezze fisiche, le “volanti” hanno rintracciato i nordafricani nei pressi della stazione centrale, circa due ore. Sono stati condotti in Questura e denunciati per rapina aggravata in concorso. Sul tunisino di 29 anni gravava l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale: era anche destinatario di un ordine di carcerazione in virtù del quale doveva espiare la pena di 5 anni sempre per delitti contro il patrimonio. Per questo è stato arrestato. Nei confronti del cittadino algerino, invece, essendo lo stesso residente a Reggio Emilia, veniva avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.