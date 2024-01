Preso un ladro seriale: aveva razziato negozi e abitazioni

Un uomo di 38 anni è stato arrestato perché gravemente indiziato, a vario titolo, di numerosi furti commessi in danno di svariati e noti esercizi commerciali della città, provocando una escalation d’intrusività che culminava con l’accesso clandestino ad una abitazione del parmense.

L’articolata attività investigativa, avviata, condotta e conclusa dai Carabinieri in piena sinergia con la Procura della Repubblica di Parma, anche grazie alla visione delle immagini acquisite dalle varie telecamere di videosorveglianza, ha permesso di raccogliere solidi elementi serviti a incastrare l'uomo ritenuto responsabile di una pluralità di furti aggravati, commessi ai danni di esercizi commerciali della città.

Il modus operandi adottato è apparso sempre lo stesso: l’autore del furto si introduceva all’interno dei negozi, in orario diurno, impossessandosi del denaro talvolta contenuto nelle casse, altre volte nelle borse delle dipendenti, dei telefoni cellulari e di qualunque tipo di merce riuscisse a prelevare. I fatti si sarebbero verificati in un arco temporale compreso tra il 21 settembre ed il 31 ottobre 2023. I Carabinieri hanno tratto in arresto il 38enne, ritenuto responsabile di 5 furti aggravati, consumati presso esercizi commerciali ed abitazioni private. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Parma, dove ha ovviamente la possibilità di esporre la propria posizione al cospetto delle accuse che gli sono state mosse.