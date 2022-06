Prima la rapina al supermercato e poi la fuga. Infine il ritorno e l'aggressione al direttore: bloccati sul bus, denunciati due giovani

Rapina ieri mattina al supermercato Aldi di via San Leonardo a opera di tre giovani, due ragazzi e una ragazza.

Il comportamento dei ragazzi, che si aggiravano tra gli scaffali nascondendo la merce in zaini e borse, ha allertato alcuni dipendenti del punto vendita. Il direttore si è posizionato all’uscita delle casse ad aspettarli. I ragazzi all’invito a riconsegnare la refurtiva hanno risposto con la fuga: uno dei tre è riuscito a dileguarsi, mentre la ragazza, correndo, ha perso la borsa con la refurtiva e il cellulare. Il terzo rapinatore, per assicurarsi di non essere fermato, ha dato un violento spintone al direttore intento a farsi riconsegnare la merce rubata. Sono state immediatamente allertate le Forze dell’Ordine ma pochi minuti dopo, due dei tre rapinatori, si sono ripresentati per recuperare il telefonino. Questa volta i ragazzi si sono dimostrati più aggressivi e minacciosi, hanno lanciato uno dei barattoli appena rubati contro il direttore del supermercato e gli si sono scagliati contro.

A quel punto il direttore ha cercato di rinchiudersi nel proprio ufficio, inseguito dai due assalitori che fortunatamente si sono dovuti fermare dinanzi alla porta chiusa, presa a calci e pugni. Dopo aver insultato e minacciato il manager, i due si sono allontanati. Pochi istanti dopo due pattuglie della Polizia locale hanno raggiunto via San Leonardo e hanno preso contatti con il Direttore, ancora frastornato e comprensibilmente spaventato, ma in grado di fornire una descrizione precisa dei malfattori. Una pattuglia ha effettuato quindi un giro di perlustrazione, ha impiegato solo pochi minuti a riconoscere i due rapinatori, che stavano salando su un bus diretto verso il centro città. Gli Agenti, individuato prontamente un luogo che garantisse la sicurezza di intervento, hanno imposto l’alt all’autista dell’autobus e bloccato ogni via di fuga ai due giovani. Condotti negli uffici di Strada del Taglio, sono stati riconosciuti dal Direttore del supermercato, il quale ha formalizzato la querela. I due giovani, quindi, sono stati denunciati con l’accusa di rapina.