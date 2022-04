Prima il tentato furto in caffetteria, poi la fuga e l'inseguimento: 28enne arrestato

Arrestato un pakistano di 28 anni per tentato furto aggravato. I fatti: stanotte alle 3.45 il personale delle Volanti in servizio di controllo del territorio, prevenzione e repressione dei reati in genere, su disposizione della Centrale Operativa, è intervenuto in piazzale Picelli, angolo via Costituente, presso la caffetteria “la Pulcinella” per un allarme in atto.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno notato, nei pressi della caffetteria, un uomo, con berretto e con addosso una mascherina FFP2, che alla vista degli agenti è scappato buttando per terra tra le auto in sosta un sacchetto di colore bianco. E’ iniziato un inseguimento ma poi l’uomo è stato bloccato quasi immediatamente. Recuperato anche il sacchetto. All’interno della busta di plastica sono stati trovati 4 chiavi inglesi. L’uomo, interrogato sul perché fosse scappato, non ha dato alcuna spiegazione. Nel corso del controllo, gli agenti hanno notato che la porta antipanico laterale della caffetteria, lato via della Costituente, presentava segni d'effrazione e all'interno del locale risultava essere ancora in funzione l'antifurto nebbiogeno.

L’uomo, un cittadino pakistano di 28 anni, all’interno della tasca del giubbotto aveva anche una torcia. Per questo il 28enne è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per le attività di identificazione e fotosegnalamento da parte della Polizia scientifica e arrestato per il reato di tentato furto aggravato. Da accertamenti in banca dati effettuati, l’uomo risultava gravato da numerosi precedenti di polizia per furto e rapina, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.