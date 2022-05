Prima la tentata rapina al negozio, poi la fuga e l'inseguimento: denunciata al San Leonardo

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale, impegnati in un'attività di controllo del territorio nel quartiere San Leonardo, notando su via Venezia due donne di corsa inseguite da una terza persona, sono intervenuti a bordo di un’auto civetta. Con l'ausilio di una seconda pattuglia, sono riusciti a fermare una delle due, mentre l'altra è riuscita a far momentaneamente perdere le sue tracce.

Le due donne sono risultate già note agli uffici come tossicodipendenti frequentanti abitualmente la zona e in seguito agli accertamenti è stata ricostruita la dinamica dell’accaduto: la persona in fuga aveva tentato di sottrarre alcuni prodotti alimentari da un supermercato del quartiere, senza riuscire nel suo intento per l'intervento dell'addetto alla sicurezza del negozio. La donna infatti, opponendosi ai controlli dell’operatore, dopo averlo strattonato e aver innescato una breve colluttazione, era riuscita a fuggire, abbandonando la merce; all'esterno del locale era presente una complice, fermata e identificata dagli agenti della Polizia locale.

Il materiale sottratto, integro e in buono stato, consisteva in prodotti alimentari di varia natura per un valore commerciale di circa 100 euro e è stato restituito al direttore del negozio.

Nel corso degli accertamenti successivi gli agenti sono riusciti a identificare la donna datasi alla fuga, sia attraverso l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza sia mediante l'acquisizione delle fotografie della stessa: pluripregiudicata e residente in provincia, resasi temporaneamente irreperibile, è stata riconosciuta e fermata nel centro di Parma, dopo la segnalazione diramata alle pattuglie operanti sul territorio, nella giornata di martedì 10 maggio, attraverso una efficace operazione degli agenti, che la hanno formalmente deferita all'autorità giudiziaria per il reato di tentata rapina.