Primo maggio, negozi aperti: "Abbiamo bisogno di lavorare"

Federmoda lancia la campagna per l'apertura il 1° maggio dei negozi di abbigliamento, biancheria per la casa, calzature, accessori, pelletterie e articoli sportivi, in zona gialla e arancione e fuori dai centri commerciali, con l'obiettivo di promuovere il lavoro, dopo tanti giorni di chiusura. Un'iniziativa, destinata alle attività che anche a Parma, vorranno aderire e che richiama il bisogno di lavorare dei negozi di moda, ma anche la voglia di ripartire degli imprenditori.

“Mai come in questo momento abbiamo bisogno di lavorare e quale migliore occasione del 1° maggio per festeggiare proprio la possibilità finalmente di poterlo fare, restando aperti. Con questo slogan, il Presidente Federmoda Parma Filippo Guarnieri – lancia così l’invito anche ai negozi di Parma che sabato 1 maggio vorranno restare aperti, esponendo o diffondendo la locandina creata e scaricabile sul canali Ascom da domani 30 aprile.