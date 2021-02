Primo week end in zona gialla: folla in centro e locali strapieni

Locali pieni a pranzo, vie del centro storico affollate, negozi presi d'assalto. Nel corso del primo week end in zona gialla end i parmigiani hanno approfittato delle riaperture per prenotare pranzi in ristoranti e pizzerie e per frequentare gli spazi che, fino a pochi giorni fa, erano chiusi. Tra venerdì, sabato e domenica infatti sono stati tantissimi i cittadini che si sono recati in alcune grandi strutture di vendita come l'Ikea che anche ieri, domenica 7 febbraio - come anche le domeniche in zona arancione - erano aperte con tanto di code all'ingresso.

Tra le vie del centro storico - via Cavour, via Farini e via Mazzini, il pericolo di assembramenti è dietro l'angolo soprattutto nelle aree connesse ai locali con i tavolini all'aperto, tutti completamente pieni. Mentre da un lato i locali, pizzeri e ristoranti, hanno avuto la possibilità di riaprire dall'altro palestre, i teatri e i cinema, invece - nonostante la loro riapertura potrebbe essere effettuata rispettando i protocolli per la sicurezza anticovid già sperimentati nei mesi scorsi - continuano ad essere chiusi e lo saranno anche nei prossimi giorni.