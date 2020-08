Problemi sul ponte sul Ceno a Compiano: traffico limitato

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che dalle ore 9 di domani, giovedì 6 agosto 2020, vengono istituite alcune limitazioni al traffico urgenti sul Ponte sul fiume Ceno della strada provinciale n. 66 “di Compiano”, in località Case Belli. In particolare viene sospeso il traffico ai mezzi pesanti di peso complessivo superiore a 15 tonnellate, si introduce la limitazione della velocità a 30 km/ora e il divieto di sorpasso a tutti i veicoli e si istituisce il transito a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico. Le misure si sono rese necessarie dopo che, dai sopralluoghi eseguiti dai tecnici del Servizio e dall’approfondimento successivo eseguito da professionisti esperti incaricati, nell’ambito del piano di monitoraggio dei manufatti presenti lungo le strade provinciali, sono emerse criticità su questo ponte stradale. Le limitazioni resteranno in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità della struttura.

