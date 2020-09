Procacciava clienti attraverso biglietti 'da visita': arrestato pusher nigeriano

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale, nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti lo stupefacente, hanno arrestato un pusher colto in flagranza nelle aree più sensibili della città. Si tratta di un 26enne nigeriano, pescato mentre cedeva delle dosi di hashish. Il pusher, resosi conto di essere stato scoperto, ha provato a scappare, rifugiandosi nei bagni di un vicino esercizio commerciale dove è stato fermato. La perquisizione ha permesso di rinvenire trenta grammi di sostanza stupefacente e circa 170 euro provento dell’attività illecita. Ulteriori accertamenti, sul “modus operandi” del giovane, hanno permesso di scoprire che lo stesso avvicinava i clienti consegnando un biglietto con l’utenza cellulare da contattare per concludere l’acquisto. Il soggetto, destinatario di un Decreto di Espulsione del Prefetto di Parma, è stato dichiarato in stato di arresto per violazione della normativa sugli stupefacenti e della disciplina sull’immigrazione irregolare e trattenuto presso questo Comando in attesa del giudizio per direttissima.

