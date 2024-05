Paola Dal Monte lascia la Procura di Parma. Sarà il nuovo procuratore della Repubblica di Lanusei in Sardegna. Il magistrato, 61 anni, era sostituta procuratrice a Parma dal 2008. È stata titolare che ha portato alla caduta della Giunta dell’ex sindaco Pietro Vignali nel 2013. Ha coordinato il gruppo in Procura per i reati della pubblica amministrazione, societari, fallimentari e tributari.