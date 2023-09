Nel magazzino di una ditta all'ingrosso scovati prodotti fitosanitari scaduti

Nel corso delle ultime settimane al fine di prevenire potenziali pericoli per i consumatori e per l'ambiente derivanti da un utilizzo non conforme dei fitofarmaci in agricoltura, i carabinieri del Nucleo Carabinieri Forestale Colorno hanno eseguito controlli mirati a verificare il corretto utilizzo di questi prodotti.

Uno dei controlli è stato eseguito presso una ditta operante nel commercio all’ingrosso di prodotti fitosanitari: nel corso dell’ispezione i militari hanno rinvenuto, stoccati all’interno di un magazzino, numerosi prodotti fitosanitari con autorizzazione del Ministero della Salute revocata o scaduta e quindi non più idonei ad essere commercializzati.

A conclusione delle attività il legale rappresentante dell’azienda è stato contestualmente denunciato dai militari alla locale procura della Repubblica e obbligato a smaltire i prodotti, classificabili come rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose, secondo le modalità previste dalla legge.

Le modalità di commercializzazione, detenzione e somministrazione di questi prodotti sono dettagliatamente regolamentate da un’apposita normativa che definisce le misure per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

I carabinieri sottolineano come il non coretto utilizzo di queste sostanze può compromettere significativamente la salubrità delle derrate alimentari destinate al consumo umano; mentre l’impiego non sostenibile rappresenta una seria minaccia per l’ambiente naturale e in particolar modo per gli uccelli, piccoli mammiferi e invertebrati. I più esposti ai rischi di avvelenamento ?sono sicuramente gli insetti impollinatori, fra tutti le api, indispensabili per il ciclo riproduttivo di molte specie vegetali.