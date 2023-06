Prodotti scaduti e gravi carenze igieniche, blitz dei Nas in tre negozi etnici di Parma: sequestrati 200 chili di alimenti

I Nas hanno effettuato un controllo in un discount etnico di Parma, durante il quale sono stati sequestrati amministrativamente 13 chili di prodotti ittici, dal valore commerciale di circa 150 euro, in parte scaduti e in parte privi di informazioni sulla loro rintracciabilità. Sono state inoltre riscontrate carenze igieniche all'interno del deposito alimenti, causate da ammassamenti di imballaggi e materiale non pertinente all'attività.

Inoltre, il locale adibito a deposito alimentare era privo di autorizzazione rilasciata dall'Autorità sanitaria competente e il relativo utilizzo non era codificato nel manuale di autocontrollo aziendale. Al legale rappresentante sono state comminate sanzioni pecuniarie per un importo di 5.500 euro, e per le carenze igieniche è stata emessa una diffida.

Nelle ispezioni effettuate presso un negozio alimentare etnico e una macelleria etnica a Parma, sono state rilevate ulteriori criticità. Sono stati sequestrati rispettivamente 55 kg e 132 kg di prodotti alimentari congelati, in parte privi di indicazioni sulla loro rintracciabilità, per un valore commerciale totale di circa 1.200 euro. Le sanzioni pecuniarie comminate ai legali rappresentanti ammontano rispettivamente a 1.500 euro e 1.000 euro.

I Nas sequestrano 4 tonnellate di prodotti nei negozi etnici

Nel corso di un controllo eseguito dai Nas di Parma presso una rivendita all’ingrosso di prodotti alimentari etnici di Reggio Emilia sono stati sequestrati più di 2 mila chili di prodotti alimentari vari confezionati (conserve alimentari ittiche e vegetali, condimenti e salse varie) dal valore commerciale complessivo di 10 mila euro, in quanto privi in etichetta delle indicazioni in lingua italiana. Contestualmente sono state rilevate carenze igienico sanitarie all’interno del locale deposito interessato da numerose confezioni di prodotti alimentari stoccati a diretto contatto con il pavimento. Diffidato il cittadino marocchino, legale responsabile dell’attività.

Inoltre, presso una rivendita di prodotti alimentari etnici di Modena, è stato deferito in stato di libertà il titolare, cittadino di origine cinese, poiché nel corso dell’ispezione, all’interno di una cella frigo, sono stati rinvenuti, e sottoposti a sequestro 2 mila chili di prodotti alimentari (carnei ed ittici del valore di 25 mila euro) in cattivo stato di conservazione in quanto completamente ricoperti da liquido congelato, percolato dal soffitto a causa di malfunzionamento dell’impianto di refrigerazione.

Nella medesima circostanza: - sono stati sequestrati ulteriori 115 kg di prodotti alimentari vari confezionati (pasta, condimenti, spezie e bevande dal valore di euro 1.000) decorsi di validità; - sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie dei locali quali sporcizia diffusa, l’omessa istallazione sulle finestre delle barriere antintrusione degli agenti infestanti con conseguente presenza di carcasse di insetti (blattoidei) sul pavimento e, nel locale deposito, la presenza di escrementi di roditori su tutte le superfici nonché la carcassa di un topo morto. Disposta l’immediata sospensione dell’attività, il cui valore corrisponde ad un milione di euro, ed elevate a carico del titolare sanzioni per 3.000 euro.