Propone a un'ottantenne di fare sesso, poi gli sfila la collana e scappa: arrestata diciannovenne

Ha preso di mira in pieno giorno in via Torelli un ottantenne che stava recuperando l'auto in sosta. Doveva fare ritorno a casa, ma ha trovato sulla sua strada una diciannovenne che inaspettatamente gli ha proposto un rapporto sessuale. Una scusa per avvicinarlo: prima lo ha abbracciato poi ha cercato di sfilargli la collana d'oro. La fuga della giovane ladra, senza fissa dimora e con precedenti (era stata pizzicata al Fidenza Village l'hanno scorso mentre asportava della merce in negozio) è finita via Torelli. L'anziano ha avvertito i passanti, i carabinieri hanno recuperato la collana buttata a terra dalla donna in fuga e hanno portato portato in caserma la diciannovenne. Contestato il reato di furti aggravato ai danni di una persona dalla minorata capacità difensiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.