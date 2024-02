Prosegue lo sciame sismico: altra scossa in serata a Langhirano

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata in serata con epicentro fra Langhirano e Calestano, Felino e Terenzo. In tutto si sono verificate una quarantina di piccole scosse dalla scorsa notte a partire da mezzanotte e mezza in poi. La più alta è 3.3: è si è verificata alle 14,55 con epicentro a 4 chilometri da Langhirano. Altre scosse sono state registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di magnitudo 2.0 alle 20,34 e 3.2 alle 20,45. Alle 21,36 scossa di magnitudo 2.6 con epicentro a Terenzo.