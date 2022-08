Due prostitute litigano in un bed and breakfast per i soldi, arriva la polizia: foglio di via per una 27enne e una 28enne

Stavano litigando violentemente all'interno di un ben and breakfast in centro a Parma. Due prostitute nigeriane, poi identificate in una 27enne e una 28enne, sono state fermate dai poliziotti delle volanti, chiamati dagli altri clienti della struttura ricettiva, che sentivano le urla provenire dalla loro camera. Le due donne hanno avuto un confronto acceso su come dividersi i guadagni della sera prima.

La segnalazione della lite è pervenuta alle ore 7 da diverse persone, anche clienti della struttura ricettiva, le quali, preoccupate per le urla provenienti dall’interno della camera. Giunto immediatamente sul posto, il personale delle Volanti ha preso subito i contatti con i soggetti richiedenti l’intervento, constatando che si trattava di una lite particolarmente accesa tra due donne straniere, probabilmente per ragioni di tipo economico.

Effettivamente, dai primi accertamenti effettuati dagli operatori, è emerso subito che le due donne, entrambe straniere, fossero due prostitute e che le ragioni del diverbio fossero legate alla spartizione dei proventi derivanti dall’attività della sera prima. Fatto ingresso all’interno della camera, infatti, le due donne sono state trovate nude e gli indumenti rinvenuti in loro possesso hanno fatto presumere ai poliziotti quanto poi da loro stesse.

Al fine di fornire a entrambe le cure del caso, unitamente al personale delle Volanti, sono intervenuti anche gli operatori del 118, ma entrambe le donne, tra l’altro prive di segni evidenti di lesioni, hanno rifiutato di essere medicate e di essere, pertanto, trasportate in pronto soccorso. Una volta sedata la lite e accertata la ragione del diverbio, gli agenti della Polizia di Stato hanno condotto le due donne in Questura per procedere alla loro compiuta identificazione e assumere i

provvedimenti del caso.

Effettuati gli accertamenti foto-dattiloscopici di rito, le donne sono state identificate per due cittadine nigeriane, rispettivamente di 27 e 28 anni, residenti in Piemonte. Le stesse, pertanto, a causa del loro comportamento socialmente pericoloso, sono state raggiunte dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con il quale è stato intimato loro di non fare rientro a Parma.