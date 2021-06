Prostituzione, in manette la madame di 'Hope and Destiny'

Una 19enne nigeriana è stata arrestata domenica mattina dai poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato in un hotel a Napoli. La 19enne è destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 28 maggio 2019 dal gip del Tribunale di Bologna poiché gravemente indiziata di associazione per delinquere finalizzata alla tratta e all'ingresso di donne nigeriane in Italia per far loro esercitare la prostituzione. Il provvedimento si inserisce in un'ampia attività di indagine svolta dai poliziotti della Squadra Mobile di Parma, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna, relativa a delitti commessi nel Nord Italia e in Nigeria fino al 2017.