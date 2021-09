Prostituzione nel centro estetico: arrestate due donne

Una parmigiana e una brasiliana gestivano un giro di sesso a pagamento in un locale del quartiere Montanara con clienti della Parma 'bene': in poco più di due anni guadagni illeciti per oltre 300 mila euro

Erano assunte come massaggiatrici ma in realtà lavoravano come prostitute e fornivano prestazioni sessuali a pagamento ai tantissimi clienti della Parma 'bene'. Due donne, una parmigiana e una brasiliana, che gestivano un fiorente giro di prostituzione all'interno di un locale del quartiere Montanara, che ufficialmente funzionava come centro estetico, sono state arrestate nella giornata di ieri, martedì 15 settembre, dai carabinieri del reparto operativo di Parma che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gio del Tribunale di Parma al termine delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica.

Le ragazze, di origine sudamericana, venivano reclutate per lavorare all'interno del centro ed erano inquadrate come massaggiatrici ma, secondo l'accusa, avevano rapporti sessuali a pagamenti con i clienti, che le contattavano anche tramite annunci pubblicati su siti internet specializzati.