Provoca un incidente e scappa perché non ha l'assicurazione: 21enne denunciato

Ha provocato un incidente e non si è fermato a soccorrere il ferito, perché la sua auto non era assicurata. Un 21enne senegalese è stato identificato dai carabinieri e denunciato per omissione di soccorso e lesioni colpose. La sua patente è stata ritirata e l'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo, in attesa della demolizione.

La sera del 20 ottobre, un 42enne, mentre percorreva in sella alla moto la Strada Provinciale Asolana 343 da San Polo di Torrile nella direzione di Parma si è trovato la strada ostruita da un’autovettura che ha invaso la sua corsia di marcia e lo ha urtato.

In seguito all’impatto, è caduto procurandosi delle lesioni guaribili in 7 giorni. Il conducente si è fermato ad aiutare il centauro a rialzarsi. Accortosi che l’uomo aveva delle lesioni e che stava per chiamare i carabinieri, è salito sull’auto e si è allontanato. Sul posto è intervenuta la pattuglia della Stazione di Colorono, che attraverso le immagini della videosorveglianza ed i testimoni è riuscita ad ottenere la targa. Dagli accertamenti in banca dati è stato individuato l’intestatario in un 20enne senegalese residente a Parma.

L’autovettura parcheggiata con i segni dell’urto era parcheggiata davanti a casa sua. Il proprietario, ha subito ammesso le sue responsabilità e di essere scappato in quanto il veicolo non è assicurato. Inoltre ha riferito che ad agosto 2021 gli è stata elevata una contravvenzione per circolazione senza assicurazione. Al termine degli accertamenti il 21enne è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni colpose e poiché è stato sorpreso per la seconda volta in un biennio a circolare senza copertura assicurativa è stata ritirata la patente di guida e l’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo in attesa della demolizione.