Pullman in avaria sull'A1, interviene la Polizia Stradale di Parma

Soccorsi dalla Polizia Stradale di Parma mentre erano in gita. Un pullman di studenti, partiti da Modena e diretti a Milano, ha avuto una grave avaria agli pneumatici e, non potendo più proseguire, ha richiesto l'immediata assistenza alla Polizia Stradale. L'operatore ha aiutato l'autista indicandogli un luogo idoneo per fermarsi in sicurezza dove è stato subito raggiunto dalla pattuglia con l'ausilio della Viabilità autostradale. Fermi a Parma in A1 nella piazzola di sosta al km 110 Nord, i ragazzi sono poi saliti su un altro pullman e hanno potuto riprendere il loro viaggio.